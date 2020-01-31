Закон про дезінформацію: в ООН застерігають українську владу від «непотрібних обмежень» для ЗМІ

Моніторингова місія ООН з прав людини розкритикувала новий законопроєкт про протидію дезінформації, який ініціювало Міністерство культури, молоді та спорту.

«Закликаємо українську владу утриматися від встановлення непотрібних обмежень для роботи медіа. Ми поділяємо обурення медіа-спільноти та громадянського суспільства щодо того, що нинішній проект закону про дезінформацію не відповідає міжнародним стандартам прав людини, може підривати свободу ЗМІ та призвести до самоцензури», – йдеться в заяві Місії.

У організації побоюються, що запровадження кримінальної відповідальності за розповсюдження дезінформації призведе до переслідування журналістів, «за те, що вони виконують свою роботу».

«Боротися з дезінформацію та фейками необхідно, але не за рахунок обмеження свободи медіа. Закликаємо Міністерство культури, яке розробило цей перший проект закону, дотримуватися міжнародних стандартів прав людини, продовжити публічне обговорення та забезпечити його відкритість та інклюзивність», – стверджують в органі ООН.

23 січня міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що запропонований його відомством законопроєкт не передбачає ув’язнення за дезінформацію – лише суспільно-корисні роботи.

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30 січня в ефірі Суспільного мовника Бородянський зазначив, що законопроєкт про протидію дезінформації передали на доопрацювання, щоб врахувати отримані від громадськості зауваження.

17 січня Міністерство культури, молоді та спорту опублікувало основні положення законопроєкту про протидію дезінформації, заявивши про другий етап громадського обговорення документа. Він, зокрема, пропонує запровадити адміністративну та кримінальну відповідальність за поширення недостовірних даних засобами масової інформації.

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння з приводу окремих положень документа.