Радбез ООН скликає екстрене засідання на прохання України – Сибіга

Рада Безпеки ООН у понеділок скликає чергове екстрене засідання на прохання України через нову масштабну атаку РФ, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Остання хвиля російських ударів є ще одним нагадуванням про те, що Москва продовжує обирати ескалацію замість миру, а терор замість дипломатії», – написав він у соцмережі Х.

За його словами, постійний міжнародний тиск на Росію залишається важливим для відновлення поваги до Статуту ООН та просування змістовної пропозиції президента України Володимира Зеленського Росії щодо припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 червня оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, запропонував визначити «чітку дату зустрічі». Він зазначив, що до «розпочатого між нами двостороннього треку» можуть приєднатись інші учасники – Європа та США.

За його словами, нинішня лінія фронту – це «лінія, з якої має початися дипломатія». Він також заявив про готовність України повністю припинити вогонь на час перемовин.

Російський президент Володимир Путін у відповідь заявив, що «поки що не бачить сенсу» у зустрічі. Коментуючи цей лист, Путін звернувся до російських військових зі словами «працюйте, браття».

Президент США Дональд Трамп, реагуючи на лист, зазначив, що «було б чудово», якби Зеленський і Путін зустрілися.