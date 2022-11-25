У Раді пропонують ухвалити звернення до іноземних держав про обмеження права вето Росії у Радбезі ООН

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови щодо необхідності ухвалення звернення до парламентів та урядів іноземних держав про обмеження права вето Росії у Раді безпеки ООН.

Авторами проєкту є група депутатів, в тому числі спікер ВР Руслан Стефанчук.

Згідно з документом, Рада констатує нелегітимність перебування Росії в ООН і висловлює підтримку реформи організації, яка стосувалася б не лише розширення кількості постійних і непостійних членів, а й обмежувала б використання права вето.

Також український парламент за те, щоб звернутися до парламентів та урядів іноземних держав із закликом вжити негайних заходів для усунення Росії від використання прав і обов’язків, що випливали з членства СРСР в ООН; підтримати докорінну реформу ООН і, зокрема, її Ради безпеки, яка б стосувалася, у тому числі права вето постійних членів Радбезу.

Водночас український парламент закликає іноземні держави визнати Росію державою-спонсором тероризму та визнати терористичним політичний режим Росії.

Серед іншого, ВР закликає парламенти та уряди іноземних держав запровадити санкції проти членів всіх російських політичних партій, які відповідальні за розв’язання та ведення агресії проти України; долучитися до розробки та функціонування компенсаційного механізму на шкоду, завдану внаслідок російської агресії.

Український парламент також закликає посилити військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні.

На виступі на засіданні Радбезу ООН 23 листопада президент України Володимир Зеленський виступив за позбавлення права вето Росії у Радбезі ООН, вказавши, що одне крісло в Раді безпеки ООН «досі окуповане».