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15 Листопад 2018, Київ 10:23
Новини | Політика

Комітет Генеральної асамблеї ООН 15 листопада розгляне нову резолюцію щодо Криму

Співавторами документа вже стали представники 38 країн світу

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Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН 15 листопада розгляне оновлений проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі, Україна», повідомляє Постійне представництво України в ООН у мережі Twitter.

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар повідомила, що співавторами документа вже стали представники 38 країн світу.

«Завтра (15 листопада – ред.) знатимемо остаточну кількість країн, які приєдналися до співавторства», – зазначила Джеппар у Facebook.

Після голосування в Третьому комітеті проект буде спрямований на розгляд Генеральної асамблеї ООН, де голосування очікується в грудні цього року.

19 грудня 2017 року Генеральна асамблея ООН остаточно схвалила резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)». Тоді 70 країн підтримали документ, 26 виступили проти, 76 утрималися. Проти резолюції виступили Білорусь, Вірменія, Росія, Сирія, Зімбабве та інші країни.

У документі міститься вимога до Росії виконати тимчасові заходи рекомендацій Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу в Криму і забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами на півострові.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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