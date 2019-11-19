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19 листопада 2019, Київ 11:13
Новини | Міжнародні

ООН: 4,2 мільярда людей не мають безпечного туалету

19 листопада відзначають Всесвітній день туалету

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4,2 мільярда людей не мають безпечних санітарних зручностей, повідомила Організація Об’єднаних Націй 19 листопада, у Всесвітній день туалету.

В ООН наголошують, що «туалети рятують життя», оскільки екскременти сприяють поширенню смертельних хвороби.

«Всесвітній день туалету відзначають щороку 19 листопада. Це про те, щоб надихнути на вирішення глобальної санітарної кризи й допомогти досягти Цілі №6 у галузі стійкого розвитку (SDG6), яка обіцяє санітарні послуги для всіх до 2030 року. Всесвітній день туалету-2019 привертає увагу до людей, які залишилися позаду без санітарії», – розповіли в ООН.

Відео 2013 року

За підрахунками організації, 673 мільйони людей у всьому світі досі практикують відкриту дефекацію.

Неналежні санітарні послуги, як оцінюють, стають причиною 432 тисяч смертей, пов’язаних із шлунково-кишковими захворюваннями. Зокрема, від діареї помирає 297 тисяч дітей у віці до п’яти років унаслідок вживання забрудненої води, недотримання норм гігієни рук і санітарії.

У 2018 році учасники кампанії WaterAid заявляли, що найбільш серйозна «туалетна криза» спостерігається в Африці та Азії.

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