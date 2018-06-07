Отремонтированный автовокзал открыли в Краматорске. Он первый в области, который преобразился до неузнаваемости. Вместо морально устаревшего помещения советских времён здесь теперь просторный зал ожидания, кассовая зона, современные комната матери и ребёнка, медпункт и камера хранения вещей. Но капитальный ремонт сделан не везде.

Автовокзал в Краматорске после капитальной реконструкции узнают не все. Вместо обветшавшего зала ожидания теперь здесь современные эргономичные скамейки, бесплатная Wi-Fi-зона, удобные кассы, медпункт и даже комната матери и ребёнка.

Многие краматорчане удивлены.

Уже видно стремление к европейскому уровню

«Нравится мне этот автовокзал. По сравнению с тем, каким он был раньше, чувствуется большая разница. Уже видно стремление к европейскому уровню. Очень понравилось. Я вот наблюдал, как этот автовокзал преображался, то есть, как шли ремонтные работы. Достаточно быстро, оперативно, всё быстренько сделали, и достаточно высокий уровень качества», – считает студент местной академии Сергей Гайталюк.

Предусмотрели и элементы доступности для маломобильных групп населения, правда, продумали не всё, рассказывает Евгений Бондарь. Мужчина приехал в Краматорск из Николаевской области на реабилитацию. На коляске с трудом смог подняться по пандусу и заехать в туалет. Но это, в любом случае, лучше, чем на многих автовокзалах страны.

На въезд на автовокзал и в туалет очень крутой пандус

«На въезд на автовокзал и в туалет очень крутой пандус. Если руки более здоровые у человека, то он преодолеет это. А если человек слабее, то будет проблематично. Я сам из Николаевской области, у нас на автовокзале и такого, конечно же, нет. Там туалет недоступен», – говорит Евгений Бондарь.

На реконструкцию здания потратили более 4 миллионов гривен. Деньги нашли во «Всеукраинской ассоциации автостанций». Здесь обещают учесть замечания людей с ограниченными физическими возможностями.

Единственное помещение, которое осталось без ремонта, – это кабинет директора автовокзала.

Главное, чтобы для людей было комфортно

«Мы директору поставили условие: если до конца года будут нарекания на работу автостанции, он ремонт в своём кабинете не получит. Он должен предоставлять качественные услуги. Если он плохо будет выполнять свою работу, значит, зачем ему ремонт? Нам главное, чтобы для людей было комфортно», – рассказывает руководитель «Всеукраинской ассоциации автостанций» Игорь Житинский.

Инфраструктура вокруг нового автовокзала – ответственность местной власти. Чиновники обещают в ближайшее время облагородить эту территорию.

Инфраструктура и доступность здесь будет на высшем уровне

«У нас есть планы по реконструкции подъездной дороги от улицы Олексы Тихого. У нас есть планы по реконструкции тротуаров по улице Парковая, мы сейчас разрабатываем проект по реконструкции и капитальному ремонту тротуаров по улице Академической. Поэтому инфраструктура и доступность здесь будет на высшем уровне», – обещает заместитель Краматорского городского головы Сергей Боевский.

Кроме Краматорского автовокзала, вскоре завершится ремонт автостанций в Покровске и Бахмуте. После этого приступят к реконструкции перронов и навесов для пассажиров.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)