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05 Липень 2019, Київ 00:39
Новини | Міжнародні

ООН заявляє, що за час операцій сил безпеки у Венесуелі були вбиті близько 7 тисяч людей

Антиурядовий протест у Каракасі, Венесуела, травень 2019 року

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В Організації Об’єднаних Націй 4 липня заявили, що під час операцій із гарантування безпеки у Венесуелі були вбито близько 7 тисяч людей. Як йдеться у доповіді організації, чимала кількість з числа загиблих стали жертвами «страти», а ситуації із заарештованими і убитими громадянами подавалися владою як такі, в яких вони чинили опір поліції.

«Кількість випадків ймовірних непідсудних убивств з боку сил безпеки була шокуюче високою», – йдеться в повідомленні.

У доповіді міститься заклик до Венесуели припинити те, що в ООН назвали грубим порушенням політичних, соціальних, громадянських і економічних прав в країні.

Адміністрація Ніколаса Мадуро офіційно на доповідь ще не відреагувала.

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Мадуро вступив на посаду в 2013 році і був приведений до присяги на другий термін в січні після травневих виборів 2018-го. Ці вибори бойкотувала і не визнала їхніх результатів опозиція. На початку року лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом, звинувативши Ніколаса Мадуро в узурпації влади. Гуайдо підтримують США і понад 50 інших країн, тоді як Мадуро підтримує Росія і Китай.

Багата на нафту Венесуела страждає від гіперінфляції і нестачі основних товарів – від продовольства до ліків.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет минулого місяця відвідала Венесуелу і вже завтра, 5 липня, представить свій звіт.

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