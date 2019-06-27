Росія забирає своїх військових техніків із Венесуели, повідомило російське посольство у Каракасі 26 червня.

Російські фахівці перебували у Венесуелі останні три місяці, надаючи технічну допомогу за контрактами у військово-технічній сфері. Загалом Москва відправила до Венесуели близько 100 військових експертів. У посольстві наголосили, що мова йде не про «російську військову присутність, а лише про виконання робочих контрактів».

У березні до Каракаса прибули два літаки Міністерства оборони Росії – Іл-62 і один з найбільших транспортних літаків у світі Ан-124. Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила Кремль у спробі втрутитися у внутрішні справи Венесуели, однак російське Міністерство закордонних справ заявило, що літаки перевозили тільки фахівців, які обслуговували контракти на продаж зброї.

У січні лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом, звинувативши Ніколаса Мадуро в узурпації влади. Гуайдо підтримують США і понад 50 інших країн, тоді як Мадуро підтримує Росія і Китай.