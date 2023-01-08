ООН: війна в Україні спричинила найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни

Російське повномасштабне вторгнення в Україну спричинило найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни, повідомила Організація ООН у справах біженців.

«Понад 7,9 мільйона людей покинули країну, а ще 5,9 мільйона є внутрішньо переміщеними особами», – заявила представниця УВКБ ООН у Німеччині Катаріна Лампп.

Загальна цифра в майже 14 мільйонів становить більше третини загального населення країни, яке становить приблизно 41 мільйон.

Лампп сказала, що внесок Німеччини у розмірі понад 500 мільйонів доларів на підтримку біженців є другим після внеску Сполучених Штатів.

В лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня. Через це мільйони українців були змушені покинути свої домівки. За даними ООН, понад 5 мільйонів українських біженців станом на липень досі залишаються за межами України, в Європі.