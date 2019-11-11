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11 листопада 2019, Київ 07:51
Новини | Політика

Минулої доби на Донбасі постраждали 4 українських військових – штаб ООС

Військовий запускає сигнальну ракету на ділянці розведення сил поблизу Петрівського, Донецької області, 9 листопада 2019 року

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У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби здійснили 11 обстрілів позицій Збройних сил України.

За даними штабу, бойовики використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети, зенітні установки, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

«Внаслідок обстрілів, мінно-вибухові травми отримали чотири військовослужбовці Об’єднаних сил. Пошкоджено автомобіль. Загрози життю наших захисників немає. З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Бойовики з угруповання «ДНР» на своїх ресурсах звинуватили ЗСУ в обстрілі території в районі розведення сил біля Петрівського і поблизу села Заїченко. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українська сторона обстріляла напередодні території поблизу села Жолобок.

/**/ /**/ Розведення військ, сил та засобів поблизу Петрівського, Донецької області
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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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