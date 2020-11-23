Бойовики у денні години понеділка вогонь на Донбасі не відкривали – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що у денні години понеділка підтримувані Росією бойовики не відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України на Донбасі.

«23 листопада, уздовж лінії розмежування порушень з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано. У смугах відповідальності наших бригад спостерігається тиша», – йдеться в повідомленні.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформація щодо обстрілів 23 листопада відсутня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.