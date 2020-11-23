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23 листопада 2020, Київ 08:05
Новини | Події

Бойовики шість разів порушили режим тиші на Донбасі 22 листопада – ООС

Позиція бійців ЗСУ біля Авдіївки, 1 лютого 2017 року

Контрольовані Росією сили шість разів порушили режим тиші на Донбасі 22 листопада, повідомив штаб української воєнної Операції об'єднаних сил. Жоден український військовий не постраждав.

«У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомету, а неподалік Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомету. В районах населених пунктів Шуми та Водяне ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи міни ПОМ-2», – заявили в ООС.

Бойовики «ДНР» звинувачують українські війська в обстрілі села Спартак. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 22 листопада.

Як сьогодні живуть на кордоні «ДНР» і Росії? | Донбас Реалії
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Як сьогодні живуть на кордоні «ДНР» і Росії? | Донбас Реалії

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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