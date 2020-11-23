Бойовики шість разів порушили режим тиші на Донбасі 22 листопада – ООС

Контрольовані Росією сили шість разів порушили режим тиші на Донбасі 22 листопада, повідомив штаб української воєнної Операції об'єднаних сил. Жоден український військовий не постраждав.

«У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомету, а неподалік Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомету. В районах населених пунктів Шуми та Водяне ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи міни ПОМ-2», – заявили в ООС.

Бойовики «ДНР» звинувачують українські війська в обстрілі села Спартак. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 22 листопада.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.