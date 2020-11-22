(Друкуємо мовою оригіналу)

Оба – антигерои сайта «Миротворец» по событиям «русской весны». И оба хотят руководить городом, который первым на Донбассе захватили боевики российских гибридных сил во главе с гражданином России, полковником ФСБ Игорем Гиркиным. Одного из кандидатов накануне поддержала Неля Штепа. 22 ноября за контроль над городом соревнуются нынешний градоначальник Вадим Лях от «Оппозиционного блока» и Павел Придворов, депутат городского совета от ОПЗЖ.

Первый тур выборов городского головы Славянска со счетом 8542 : 8300 голосов избирателей выиграл кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов. 242 голоса проиграл нынешний мэр Славянска Вадим Лях. Экс-мэр Неля Штепа («Партия мира и развития»), которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации, выиграла третье место и 4596 голосов жителей города.

«Мы бежим в одном направлении»: кто поддержал Придворова

За два дня до голосования местный телеканал «С-плюс» опубликовал сюжет про объединение в новом горсовете депутатов от ОПЗЖ и «Партии мира и развития».

Мы бежим в одном направлении. Почему мы должны толкаться?

«Мы бежим в одном направлении. Почему мы должны толкаться? Мы должны бежать и делать одно дело», – сказала Неля Штепа. В кадре в разных локациях она рядом с Придворовым. В тот же день на своей странице в соцсети Неля Штепа призвала голосовать за Павла Придворова. На фото в интернете они даже молятся вместе.

В поддержку кандидата от ОПЗЖ высказалась также новоизбранные от этой политсилы Олег Азаров, глава Константиновской ОТГ; Владимир Григоренко, мэр Дружковки; Владимир Бандура, глава Святогорской ОТГ; Андрей Черняев, глава Северской ОТГ; Виталий Нешин, глава Селидовской ОТГ. А еще – Михаил Мисюк, глава Старомлиновского сельского совета (Великоновоселковский район Донецкой области); Геннадий Ходос, глава Комарского сельского совета (Великоновоселковский район Донецкой области).

А еще Павла Придворова поддержали антигерой сайта «Миротворец», народный депутат от ОПЗЖ Валерий Гнатенко и бывший член фракции БПП в парламенте Максим Ефимов.

Кто выступил за Ляха

В поддержку кандидата Вадима Ляха высказался новоизбранный мэр Бахмута Алексей Рева.

«За пять лет он доказал, что он способен руководить городом, а его работа идет на пользу каждому жителю», – написал Рева в соцсети.

Также Вадима Ляха поддержал избранный на второй срок городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Вадим Лях, когда была война, был рядом с вами

«…Вадим Лях, который и в сложное время, когда была война, был рядом с вами. И тогда, когда начался путь развития, он также был рядом. И его можно оценить по реальным делам», – сказал Бойченко.

А еще в поддержку кандидата от «Оппозиционного блока» выступил Александр Брыкалов, городской голова Мирнограда.

Мне интересно, чтобы вы не провели сюда Придворова с Медведчуком

Также кандидатуру Вадима Ляха поддержали некоторые активные представители проукраинского движения в городе. Мол, если выбирать между откровенно пророссийским соратником Виктора Медведчука и умеренным «хозяйственником», то пусть уж лучше будет второй вариант. Вот как прокомментировал один из постов в соцсети представитель движения «Сильные громады» Денис Бигунов:

«Мне интересно, чтобы вы не провели сюда Придворова с Медведчуком. Потому что Лях не рассказывает, как Придворов, про бандеровцев и фашистов, и не топит за РФ».

Смартфон, деньги и книга: выборные инициативы

За три дня до голосования платформа инициатив «Теплица» объявила конкурс: жителям Славянска, в возрасте от 18 до 45 лет, предложили сделать селфи рядом с избирательной урной. Но без бюллетеня. Фото надо выложить в фейсбук или инстаграмм с хештегом #СлавянскВыбирает. Победитель получит новый iPhone 12.

«Почему мы это делаем? Донецкая область показала самую низкую явку на местных выборах. Будет обидно, если судьбу города определит не большинство славянцев, а только 15%. Давайте поднажмем и покажем, что Славянск может! Важно, чтобы наша молодежь не осталась в стороне. Ребята, давайте с нами!» – уточнили организаторы акции. Победителя обещают назвать 23 ноября.

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А житель Славянска Василий Хоменко предложил награду в 5 тысяч гривен за информацию о выборных «каруселях».

«Я готов заплатить тебе 5 000 грн. После того, как информация подтвердится, и мы застанем продавца на месте!» – обратился к горожанам Хоменко.

Сайт города Славянска 6262 запустил акцию с хештегом #хочукнигувід6262. Для участия надо сделать селфи возле избирательного участка и выложить его в фейсбук. Двоим победителям подарят книгу Вахтанга Кипиани «Справа Василя Стуса».

Выборы

Избирательные участки в Славянске открылись все и вовремя. По дороге к участку жителей центральной части города, несмотря на запрет агитации, встречали листовки с изображениями кандидатов.

А еще много бордов. На них нет прямой агитации, но четко угадываются и слоганы, и партийная символика.

На входе измеряли температуру. На случай, если у избирателя не было маски, на участках их давали бесплатно. А еще маску просили опустить: сравнивали лицо с фотографией в паспорте.

Но проголосовать смог не каждый избиратель. Галина Васильевна, жительница Славянска уважительного возраста, ушла домой в расстроенных чувствах. Говорит, что отдала дочери паспорт для оформления договора с поставщиком газа.

«Принесла сюда копию паспорта и пенсионное удостоверение. Какой еще нужен документ? – возмущается Галина Васильевна. – А теперь мне не дают голосовать, говорят, что не имеют права дать бюллетень без паспорта. А за паспортом я не пойду, мне далеко ехать, я сюда и то еле пришла».

Мужчина пришел с водительскими правами, выданными еще в Советском Союзе

Похожая проблема возникла и у пенсионера на другом участке. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказала Елена Фофанова, глава участковой комиссии № 141196:

«Мужчина пришел с водительскими правами, выданными еще в Советском Союзе. Они уже давно недействительны. Мы объяснили, что это незаконно: нужен только паспорт, где прописка, удостоверяется фамилия, фотография. Мужчина очень пожилой, и сказал, что второй раз уже не придет».

Чего хотят люди

На участках в первой половине дня особой активности не было. Мы поинтересовались у немногочисленных избирателей, каких изменений в жизни города они ждут после второго тура.

Я жду перемен во властных структурах, потому что мы настолько обеднели

Во что рассказал нам Владимир Иванович: «Я жду перемен во властных структурах, потому что мы настолько обеднели, а власти не любят свой народ. Я видел в советское время город – и вижу сейчас. Вся производственная инфраструктура ликвидирована. А раз ее нет, значит люди бедные. Поэтому я жду улучшения жизни славянцев».

Побольше надо детских площадок, спортивных площадок

Анна доверила своему ребенку опустить бюллетень в урну. «Для начала надо закончить работы в городском парке, – говорит о своих надеждах женщина. – И побольше надо детских площадок, спортивных площадок, чтобы детям было, где заниматься, а не просто бегать по улицам и заниматься всякой ерундой».

Чтобы работал не для себя или кого-то – а для людей

Житель Славянска Анатолий сомневается в переменах, но все-таки надеется на лучшее. «Надо, чтобы мэр был добропорядочный. Чтобы работал не для себя или кого-то – а для людей».

Также некоторые избиратели высказались за восстановление «Славянского курорта» и развитие промышленности, чтобы в городе создавали новые рабочие места.

Где печать?

Работа территориальной избирательной комиссии Славянска в день выборов началась со скандала и вызова полицейских.

Как рассказал Радио Донбасс.Реалии Илья Милевич, заместитель председателя ТИК, в 8.30 комиссия должна была передать информацию в ЦИК. На форме с информацией должен был стоять оттиск печати комиссии и подпись председателя комиссии.

Открыли сейф, – а в нем не оказалось печати

«Когда мы пытались дозвониться председателю, она не брала трубку, не знаю, по какой причине. И, поскольку у меня есть полномочия, я подписал документы. Мы в присутствии десяти членов комиссии решили открыть сейф. Открыли сейф, – а в нем не оказалось печати. Мы пытались дозвониться председателю, но она не брала трубку. Я сделал заявление в службу «102» о том, что надо установить, где находится печать».

Пока Милевич давал пояснения сотруднице полиции, в помещение зашла член комиссии от ОПЗЖ Дарья Сафонова с какой-то печатью в руках. Она попросила у Милевича ключ от сейфа, чтобы положить туда эту самую печать. Милевич отказался открывать сейф, говоря, что не знает, как печать попала в руки к Сафоновой, и не уверен: настоящая печать или нет.

Илья Владимирович, вы прекрасно знали, что печать была в кабинете головы комиссии

«Илья Владимирович, вы прекрасно знали, что печать была в кабинете головы комиссии, и это зафиксировано в протоколе группы, которая выехала на выезд», – парировала Сафонова слова Милевича. Также она рассказала нам, что заседание ТИК должно было начаться 22 ноября в 20.00. А то, что происходило утром, Сафонова назвала «несуразицей» или «саботажем».

«Печать находилась в кабинете головы (Надежда Петрова от ОПЗЖ – ред). Приехали сотрудники полиции, зафиксировали, что печать находится в кабинете головы. Они (некоторые члены ТИК – ред.) настаивают на том, что печать была украдена. Печать есть. Зафиксировано, что это печать территориальной комиссии. Я не понимаю, что они хотят», – разводит руками Сафонова.

Минут через десять появляется глава ТИК Надежда Петрова. Она берет у Ильи Милевича ключи от сейфа. Петрова крутит ключом в замочной скважине сейфа несколько раз в разные стороны. Но открыть его не получается.

Ну не крутится он. Поэтому и закрыли у меня в кабинете

«Ну не крутится он. Ну идите покрутите кто-нибудь. Вот так вот вчера и было. Поэтому и закрыли у меня в кабинете», – делится своей версией событий Надежда Петрова. В это время ключ от сейфа берет Илья Милевич и сразу же его открывает.

Петрова кладет в сейф печать и закрывает дверцу ключом. Она отказалась от комментариев и назвала все происходящее – «шоу».

Пусть разбираются правоохранительные органы

А Илья Милевич так подытожил события: «Почему печать там находится (в кабинете председателя ТИК – ред.): она не в металлическом сейфе, там нет сейфа, она не опечатана, находилась ли она там, или это человек ее принес и положил, – пусть разбираются правоохранительные органы».

По информации ЦИК, на 13.00 в Славянске проголосовало 18,14 процента избирателей. На 15.00 на отдельных участках, по нашей информации, явка достигла 27 процентов. По данным полиции, на 14.00 поступило 10 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Речь идет о подкупе избирателей, незаконной агитации, подвозе избирателей.

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