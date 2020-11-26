Бойовики один раз відкрили вогонь на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що у денні години четверга підтримувані Росією бойовики один раз відкрили вогонь в бік позицій Збройних сил України на Донбасі.

«26 листопада у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Мар’їнка противник відкрив вогонь з великокаліберного кулемета. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає », – йдеться в повідомленні.

На ресурсах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують українських військових в обстрілі Донецька. На сайтах угруповання «ЛНР» інформація щодо обстрілів 26 листопада відсутня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.