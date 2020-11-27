Бойовики на Донбасі 5 разів відкривали вогонь – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що упродовж п’ятниці підтримувані Росією бойовики п’ять разів відкрили вогонь в бік позицій Збройних сил України на Донбасі.

«Так, у передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з великокаліберного кулемета, підствольного гранатомета та стрілецької зброї. У районі населеного пункту Опитне ворог застосував ручний протитанковий гранатомет, а неподалік Шумів двічі провокував українських захисників із підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Окрім того, у районі населеного пункту Водяне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберного кулемета. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», – йдеться в повідомленні.

На ресурсах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують українських військових в ранковому обстрілі околиць Донецька. На сайтах угруповання «ЛНР» інформація щодо обстрілів 27 листопада відсутня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.