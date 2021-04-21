На Донбасі без втрат у ЗСУ, бойовики стріляли 6 разів – штаб ООС

З початку доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у фейсбуці.

«Неподалік населених пунктів Піски та Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Шумів та Первомайська з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу селища Новгородське противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а біля Кам’янки зі станкових протитанкових гранатометів», – йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед військових ЗСУ немає, додали в штабі.

На ресурсах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують ЗСУ в обстрілах околиць Горлівки. На сайтах угруповання «ЛНР» даних про обстріли в районі захоплених сепаратистами територій немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.