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25 травня 2021, Київ 09:31
Новини | Політика

Бойовики минулої доби 8 разів стріляли на Донбасі, втрат у ЗСУ немає – штаб ООС

За даними штабу ООС, напередодні бойовики стріляли біля Авдіївки, Невельського, Водяного, Павлополя, Південного, Пісків, Шумів

Підтримувані Росією бойовики минулої доби вісім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських військових немає, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

За даними штабу ООС, напередодні бойовики стріляли біля Авдіївки, Невельського, Водяного, Павлополя, Південного, Пісків, Шумів.

«Вчора російсько-окупаційні війська застосували проти мирних мешканців протитанковий ракетний комплекс. Обстріл було здійснено в напрямку населеного пункту Шуми, де з середини травня діють гарантії безпеки на проведення ремонтно-відновлювальних робіт по обидві сторони від лінії розмежування... Внаслідок обстрілу одна з ракет влучила у гаражний кооператив «Північний», друга – в житловий будинок, що в населеному пункті Північне. Маркування на залишках ракет вказує, що ці боєприпаси російського виробництва та підтверджує безпосередню участь Російської Федерації у розв’язуванні агресії та вчиненні злочинів проти людяності в Україні», – йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби порушень припинення вогню не зафіксовано, кажуть у штабі.

Бойовики на своїх сайтах звинувачують українську сторону у двох обстрілах минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.

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