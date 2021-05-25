Бойовики минулої доби 8 разів стріляли на Донбасі, втрат у ЗСУ немає – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики минулої доби вісім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських військових немає, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

За даними штабу ООС, напередодні бойовики стріляли біля Авдіївки, Невельського, Водяного, Павлополя, Південного, Пісків, Шумів.

«Вчора російсько-окупаційні війська застосували проти мирних мешканців протитанковий ракетний комплекс. Обстріл було здійснено в напрямку населеного пункту Шуми, де з середини травня діють гарантії безпеки на проведення ремонтно-відновлювальних робіт по обидві сторони від лінії розмежування... Внаслідок обстрілу одна з ракет влучила у гаражний кооператив «Північний», друга – в житловий будинок, що в населеному пункті Північне. Маркування на залишках ракет вказує, що ці боєприпаси російського виробництва та підтверджує безпосередню участь Російської Федерації у розв’язуванні агресії та вчиненні злочинів проти людяності в Україні», – йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби порушень припинення вогню не зафіксовано, кажуть у штабі.

Бойовики на своїх сайтах звинувачують українську сторону у двох обстрілах минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.