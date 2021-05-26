З початку доби бойовики двічі стріляли на Донбасі, поранений військовий – штаб ООС

Від початку поточної доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, в результаті чого поранень зазнав український військовослужбовець.

«Поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї. Внаслідок ворожого вогню український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний. Біля н.п. Павлопіль російські найманці вели вогонь у бік наших позицій зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, напередодні бойовики стріляли 8 разів, бойових втрат серед українських захисників за минулу добу немає.

Бойовики на своїх сайтах звинувачують українську сторону у двох обстрілах минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.