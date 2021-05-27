Бойовики минулої доби 9 разів стріляли на Донбасі, втрат у ЗСУ немає – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики минулої доби дев’ять разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських військових немає, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

За даними штабу ООС, напередодні бойовики стріляли біля Кримського, Пісків, Причепилівки, Красногорівки, Павлополя, Водяного, Південного та Авдіїівки.

«27 травня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів. Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських захисників за минулу та поточну добу немає», – йдеться в повідомленні.

Бойовики на своїх сайтах звинувачують українську сторону у трьох обстрілах минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.