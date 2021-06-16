Бойовики минулої доби стріляли на Донбасі 6 разів, втрат у ЗСУ немає – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики шість разів стріляли минулої доби на Донбасі,.

«Неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі населеного пункту Південне ворог застосовував протитанковий ракетний комплекс. Поблизу Невельського окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. У напрямку Новотошківського противник обстрілював українських військових з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Пісків окупанти вели обстріли зі стрілецької зброї. Крім того, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-3М» із перетином лінії розмежування», – йдеться в повідомленні.

У штабі вказують, що 16 червня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню – неподалік Авдіївки і Зайцева.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів немає, кажуть військові.

На сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформація про обстріли відсутня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.