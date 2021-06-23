Бойовики з початку доби 6 разів порушили режим тиші на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби шість разів порушили режим тиші, йдеться в повідомленні ООС у фейсбуці.

За даними штабу, обстріли були зафіксовані поблизу Нововселівки, Майорська, Південного, Мар’їнки, Красногорівки.

«Поблизу Авдіївки противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу «Mavic», який намагався здійснити проліт над позиціями наших підрозділів. Завдяки злагодженим діям розрахунків чергових вогневих засобів провокацію було припинено. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед військових Об’єднаних сил немає», – йдеться в повідомленні.

На сайтах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують ЗСУ у кількох обстрілах упродовж дня. На ресурсах угруповання «ЛНР» інформація про обстріли з початку доби відсутня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.