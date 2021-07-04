Штаб ООС: бойовики на Донбасі минулої доби стріляли 14 разів, від початку поточної – тричі

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що минулої доби бойовики на Донбасі 14 разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України.

Згідно з повідомленням штабу у фейсбуці, бойовики стріляли в районі Невельського, Чермалика, Опитного, Золотого-4, Новотошківського, Світлодарська, Пісків, Водяного, Катеринівки та Авдіївки.

«4 липня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. А біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь», – йдеться в повідомленні.

На ресурсах незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» поки не звітували про перебіг бойових дій за останні години.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

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