Президент Росії Володимир Путін вийшов з самоізоляції. Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на речника президента Росії Дмитра Пєскова, Путін провів в самоізоляції два тижні і сьогодні фактично виходить з неї, щоб очно зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі.

Путін пішов на самоізоляцію 14 вересня, після того як в його оточенні було зафіксовано кілька випадків COVID-19.

Пєсков казав, що попри це, сам Путін здоровий і організував роботу дистанційно.