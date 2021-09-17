Росія: в оточенні Путіна захворіли співробітники служб безпеки і протоколу

В оточенні президента Росії Володимира Путіна на COVID-19 захворіли співробітники служб безпеки і протоколу, а також пресслужби. Про це російський лідер повідомив 17 вересня на зустрічі по відеозв’язку з губернатором Санкт-Петербурга Олександром Беглова.

За словами Путіна, хворі вчасно не ревакцинувалися. Президент зазначив, що всі заражені хворіють легко і без серйозних ускладнень.

Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент візьме участь у голосуванні на виборах через інтернет.

Володимир Путін пішов на самоізоляцію після того, як стало відомо про випадки захворювання серед представників його оточення. За словами президента, це «не одна, не дві», а «кілька десятків» людей. Через це глава держави був змушений скасувати свою поїздку до Душанбе на саміт Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). За словами Пєскова, сам Путін здоровий і продовжує працювати віддалено.