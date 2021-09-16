Путін прийняв пропозицію Сі відвідати зимову Олімпіаду в Пекіні. Раніше суд заборонив це Путіну

Президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення Китаю відвідати зимову Олімпіаду 2022 року в Пекіні. Про це повідомив 16 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, пише Sports.ru. За словами Лаврова, на Ігри Путіна запросив глава КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови.

У грудні 2020 року Спортивний арбітражний суд (CAS) заборонив російському керівництву, включно з президентом, відвідувати Олімпіади та чемпіонати світу в найближчі два роки. Це пов’язано з допінговим скандалом у російському спорті, зокрема, через внесення змін до бази даних Московської антидопінгової лабораторії.

Крім того, арбітраж вирішив, що протягом двох років російські спортсмени не зможуть виступати на міжнародних змаганнях під національним прапором. Виконання гімну також заборонене.

Допінговий скандал у російському спорті триває вже кілька років. Російська влада заперечує, що допінгова програма існувала на державному рівні.