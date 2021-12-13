Справа про 400 кілограмів кокаїну у посольстві Росії в Аргентині: 4 фігурантів визнали винними

Колегія присяжних у Дорогомилівському суді Москви винесла вердикт у справі про 12 валіз із майже 400 кілограмами кокаїну в Буенос-Айресі на території посольства Росії в Аргентині кілька років тому. Про це повідомляє телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»).

Присяжні визнали винними всіх чотирьох підсудних: як вважається – організатора міжнародного угруповання Андрія Ковальчука, колишнього начальника відділу технічного обслуговування посольства Росії в Аргентині Алі Абянова, бізнесменів Володимира Калмикова та Іштіміра Худжамова.

За версією прокуратури, підсудні зберігали на території російської посольської школи у Буенос-Айресі та намагалися вивезти звідти для продажу в Європі майже 400 кг кокаїну.

За спробу контрабанди та збуту наркотичних засобів у особливо великому розмірі у складі організованої групи фігурантам справи загрожує до 25 років в’язниці кожному.

Справу про 12 валіз кокаїну розглядали в Москві понад два роки. Засідання, на яких як свідками виступали дипломати, військові та високопосадовці МЗС, проходили у напівсекретному режимі.

Жоден із підсудних не є і не був дипломатом.

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У лютому 2018 року влада Аргентини повідомила, що 389 кілограмів кокаїну знайшли в мішках, вилучених у грудні 2016 року, за підказкою російського посла та трьох співробітників ФСБ.

Кокаїн замінили на борошно, а багаж доставили в 2017 році до Росії, де двоє чоловіків були заарештовані, коли прийшли за ним.

Раніше ФСБ повідомила, що трьох підозрюваних затримали в Росії і двох в Аргентині в рамках спільної операції.

Ймовірний замовник – пізніше ідентифікований як Ковальчук, колишній технічний працівник посольства Росії в Аргентині, який тоді проживав у Німеччині – розшукувався за міжнародним ордером на арешт. Німеччина екстрадувала Ковальчука до Росії в липні 2018 року.

Пізніше в МЗС Росії повідомили, що Ковальчук ніколи не працював ні в міністерстві, ні в посольстві Росії в Аргентині.

У серпні 2018 року стало відомо, що всі 389 кілограмів конфіскованого кокаїну були спалені в крематорії в Буенос-Айресі.