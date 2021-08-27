Святкові заходи у Молдові ненадовго відклали через затримки літаків президентів України та Румунії

В адміністрації президента Молдови у п’ятницю повідомили, що ненадовго відклали святкові заходи з нагоди Дня Незалежності країни у зв’язку з тим, що через негоду не змогли вчасно приземлитися літаки президентів України та Румунії.

«Програма святкових заходів, присвячених 30-річчю Незалежності, переноситься приблизно на годину. Затримка викликана густим туманом над аеропортом Кишинева, який не дозволив вчасно здійснити посадку літаків президентів Клауса Йоганніса та Володимира Зеленського», – йдеться у Facebook-повідомленні.

Водночас Офіс президента України повідомив, що Володимир Зеленський вже прибув до Кишинева, де, зокрема, проведе двосторонні переговори з президентом Молдови та візьме участь у багатосторонній зустрічі очільників іноземних делегацій.

Раніше одеське видання «Думська» повідомляло, що президентський Airbus A319 приземлився в аеропорту Одеси, а вже через деякий час вилетів до Молдови.

Володимир Зеленський запрошений до участі у заходах, присвячених Дню Незалежності Молдови.