День на фронті: без обстрілів, кажуть українські військові. Були обстріли, кажуть бойовики

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про єдине порушення вимог перемир’я з боку противника за час від початку доби і станом на 17-у годину – це був проліт ворожого безпілотника через лінію контакту сторін на Луганщині.

Ні про яку відповідь українських військ на цей проліт БПЛА типу «Орлан-10» у повідомленні не згадано – тільки те, що «про факт порушення українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм».

Останніми тижнями російські гібридні сили на окупованій частині Донбасу практично щодня застосовують такі російські безпілотники, призначені для ведення радіотехнічної й оптичної розвідки, цілевказування тощо, а також інші моделі російських БПЛА.

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що як частини російських гібридних сил захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, натомість заявили про вогонь по їхніх позиціях із боку українських військ – по одному випадку кожне.

Обидва угруповання нічого не згадали про свої можливі втрати.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 47 українських військовослужбовців, іще принаймні майже 140 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів іще одинадцятеро військових загинули і 41 був поранений чи зазнав бойових травмувань, тобто нинішній баланс мав би складати 45 загиблих і 148 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.