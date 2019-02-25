На Донбасі 25 лютого загинув один український військовий, ще один поранений – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 25 лютого загинув один український військовий, ще один був поранений, повідомляє у вечірньому зведенні штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили шість обстрілів позицій ЗСУ, в половині випадків застосувавши зброю, заборонену Мінськими угодами.

«Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, дали противнику адекватну відповідь зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються», – додає штаб ООС.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 25 лютого ще не подавали, але оприлюднили кілька окремих повідомлень, у яких звинуватили українських військових в обстрілах на півдні контрольованої бойовиками території, а також на околицях Донецька та Горлівки.

В угрупованні «ЛНР» не інформували про бойові дії 25 лютого.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.