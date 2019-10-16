Двоє українських військових загинули, ще п’ятеро отримали травми на Донбасі – ООС

Двоє українських військових загинули на Донбасі 15 жовтня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Четверо українських військових дістали поранення, ще один – бойове травмування.

За даними ООС, вчора підтримувані Росією бойовики 26 разів порушили «режим припинення вогню».

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Азова (раніше – Дзержинське), Безіменного, Саханки, Пікуз та Спартака. В угрупованні «ЛНР» заявляють про три порушення «режиму тиші» 15 жовтня.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.