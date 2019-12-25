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25 грудня 2019, Київ 19:41
Новини | Події

Бойовики вісім разів порушили режим тиші на Донбасі – ООС

Унаслідок вогню жоден український військовий не постраждав

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Підтримувані Росією бойовики вісім разів порушили режим тиші на Донбасі 25 грудня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Унаслідок вогню жоден український військовий не постраждав.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Горлівки. Бойовики «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 25 грудня.

Кому в «ДНР» і «ЛНР» Новий Рік не по кишені?
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Кому в «ДНР» і «ЛНР» Новий Рік не по кишені?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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