День на фронті: знову двоє поранених

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про нові втрати українських військ унаслідок чергових порушень перемир’я з боку противника: ще двоє поранених.

За повідомленням, таких порушень протягом доби і станом на 17-у годину було сім: шість обстрілів на Донеччині – в південній частині області і на околиці нині окупованого Донецька, – і один проліт російського безпілотника «Орлан-10» на півночі Луганщини.

Згадані обстріли здійснювалися з артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Які з обстрілів спричинили поранення українських бійців, не уточнено.

Як заявляють українські військові, на обстріли противника вони відкривали вогонь у відповідь, про всі порушення українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

«Українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – запевнили в пресслужбі.

У ранковому зведенні українських військ повідомляли про одного пораненого українського бійця і п’ять порушень перемир’я з початку доби на той час.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що як елемент російських гібридних сил захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, нічого не повідомляли про становище на фронті, хоча, відповідно до українського зведення, воно мало зазнати вогню у відповідь із боку українських військ.

Натомість в аналогічному угрупованні «ЛНР», що захопило частину Луганської області, твердять про два ще ранкові обстріли його позицій біля нині окупованого міста Первомайська.

Обидва угруповання нічого не згадали про свої можливі втрати.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 47 українських військовослужбовців, іще принаймні понад 140 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів іще одинадцятеро військових загинули і 43 були поранені чи зазнали бойових травмувань, тобто нинішній баланс мав би складати 45 загиблих і 150 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.