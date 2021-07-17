ООС: 17 липня на Донбасі поранений український військовий

У зоні бойових дій на Донбасі 17 липня зазнав кульового поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості», – ідеться в ранковому зведенні.

За даними штабу, російські гібридні сили в перші години 17 липня активізували свої дії, п’ять разів обстрілявши позиції ЗСУ. За весь попередній день, 16 липня, обстрілів не було, зафіксований лише проліт безпілотника з перетином лінії розмежування.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про два обстріли з боку ЗСУ впродовж минулої доби.

В угрупованні «ДНР зведених даних про бойові дії не подають, але звинувачують українських військових в обстрілі півдня контрольованої бойовиками території Донецької області зранку 17 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.