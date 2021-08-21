Ситуація на фронті: без бойових втрат

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили, що з початку доби і станом на 17-у годину зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку противника, які не призвели до бойових втрат серед українських військових.

Як мовиться в повідомленні, про ці обстріли повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. «Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил для відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню», – мовиться в повідомленні. Ні про які інші дії українських військ у відповідь на обстріли не згадано.

Тим часом у підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що як частини російських гібридних сил захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, заявили про обстріли з боку українських військ, місця яких наводять на думку, що це й була відповідь української сторони на обстріли бойовиків.

Зокрема, в «ДНР» кажуть про обстріли біля селища шахти «Трудовська» на західній околиці окупованого нині Донецька, а також біля руїн колишнього аеропорту на півночі міста. Це друге місце лежить поруч із селом Водяним, проти якого противник застосував міномети калібру 120 міліметрів. А в «ЛНР» заявляють про обстріл у бік окупованого селища Голубівського, яке поруч із обстріляним бойовиками Золотим-4.

Обидва угруповання нічого не згадали про свої можливі втрати.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками майже щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

За даними штабу операції Об’єднаних сил, які навели в українській делегації в Тристоронній контактній групі для переговорів щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу, за час дії цього перемир’я і станом на 27 липня загинули 45 українських військовослужбовців, 163 зазнали поранень. Відтоді загинули ще четверо військових, семеро зазнали поранень чи бойових травмувань – разом мало б бути 49 загиблих і 170 поранених.

За повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, на цей час унаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 52 українські військовослужбовці, ще принаймні близько 165 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів іще шістнадцятеро військових загинули і 60 були поранені чи зазнали бойових травмувань, тобто нинішній баланс мав би складати 50 загиблих і 167 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.