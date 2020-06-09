Штаб ООС повідомив про поранення військового під Авдіївкою

Унаслідок здійсненого російськими гібридними силами 9 червня обстрілу в районі Авдіївки Донецької області зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, бойовики застосували стрілецьку зброю.

«Воїна оперативно доставили до військово-медичного закладу, де йому надали належну допомогу», – ідеться в повідомленні.

Також у штабі підтвердили травмування 10 військових унаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої. Цей інцидент також стався в Авдіївці, першою про нього повідомила прокуратура Донецької області.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.