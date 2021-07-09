День на фронті: без бойових втрат, вогонь у відповідь на порушення

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергові порушення перемир’я з боку противника, які цього разу не призвели до бойових втрат серед українських військових.
За цим повідомленням, від початку доби і станом на 17-у годину таких порушень було зафіксовано шість у чотирьох точках: біля Зайцевого на північ від нині окупованої Горлівки, біля Пісків і Невельського на північний захід від окупованого Донецька (усі – Донецька область), а також біля Новотошківського на Луганщині, що на північ від окупованої Голубівки. В останніх трьох місцях обстріли здійснювалися з мінометів чи артилерії калібрів 120 і 122 міліметри.
Українські війська відкривали вогонь у відповідь, мовиться в повідомленні без уточнень, де саме це сталося.
Також про факти порушень із боку російських гібридних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм, мовиться в повідомленні.
«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовими», – запевнили в пресслужбі.
У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що як елемент російських гібридних сил захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, іще зранку заявляли про обстріл із боку української сторони його позицій біля селища Старомихайлівки на заході Донецька з боку Невельського – про обстріл якого російськими гібридними силами повідомляла українська сторона.
Подальших повідомлень про становище на фронті за день у цьому угрупованні не робили.
Також в аналогічному угрупованні «ЛНР», що захопило частину Луганської області, своїх заяв про становище на фронті за день не робили.
Обидва угруповання також нічого не згадали про свої можливі втрати.
Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.
На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 45 українських військовослужбовців, іще принаймні майже 125 були поранені чи зазнали бойових травм.
У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів іще дев’ятеро військових загинули і 25 були поранені, тобто нинішній баланс мав би складати 43 загиблих і 132 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.
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