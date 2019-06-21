Четверо українських військових постраждали минулої доби на Донбасі – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що в результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби троє українських військовослужбовців були поранені і ще один зазнав бойового травмування.

«20 червня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. З них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів», – повідомили у штабі.

Згідно з повідомленням, від початку поточної доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано.

Представники сепаратистських угруповань «ДНР» та «ЛНР» поки не поширюють на своїх ресурсах інформацію про порушення режиму тиші минулої доби.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.