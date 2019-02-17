Світлодарський напрямок ООС: обстріл українських спостерігачів і полонений бойовик

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про нові події на Світлодарському напрямку, де російські гібридні сили обстріляли автомобіль спостережної групи української сторони Спільного центру контролю і координації, а потім здійснили спробу виходу диверсійно-розвідувальної групи, яка закінчилася полоном одного з бойовиків.

Як мовиться в повідомленні, обстріл спостерігачів, автомобіль яких мав позначення СЦКК, здійснили зі станкового протитанкового гранатомета біля села Травневе, одна з гранат влучила в землю приблизно за метр від авта. Але люди не потерпіли, також не зазнав пошкоджень і автомобіль.

Також на Світлодарському напрямку, але без уточнення місця, стався і другий інцидент. Як мовиться в повідомленні, противник «у районі виконання бойових завдань одного з батальйонів» здійснив спробу виходу диверсійно-розвідувальної групи, що мала на меті атакувати позиції українських військ. «Добре організована служба українських захисників на спостережних пунктах дала можливість завчасно викрити ворожі наміри. Напад ворога відбито, одного з окупантів взято в полон. Наразі полоненого допитують співробітники відповідних підрозділів Об’єднаних сил», – повідомили у прес-центрі.

У підтримуваних і спрямовуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», які захопили частину Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними і під назвами яких діють російські гібридні сили на Світлодарському напрямку, наразі не коментували цих повідомлень.

Так звана Світлодарська дуга, що огинає місто Світлодарськ неподалік окупованої Горлівки, виникла після відступу українських військ із Дебальцевського плацдарму в лютому 2015 року і досі залишається місцем, де час від часу спалахують бої.