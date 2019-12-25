У Міноборони навели оновлені дані про становище на фронті на Донбасі з початку доби

У Міністерстві оборони навели оновлені дані про становище на фронті на Донбасі з початку доби станом на 12-у годину.

За цими даними, за цей час було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню з боку російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, також підтверджено поранення одного українського військовослужбовця внаслідок одного з обстрілів, про яке вже повідомляли раніше 25 грудня.

Цей обстріл, про який теж повідомляли вранці, стався ще по півночі біля села Кримського в Луганській області; ще один обстріл стався вже перед полуднем біля міста Красногорівки, що на захід від окупованого Донецька.

«Підрозділи Об’єднаних сил мужньо обороняють Україну та щохвилини перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі та стримування збройної агресії Росії на сході нашої держави, – мовиться у зведенні Міноборони.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують про нічний обстріл із боку Збройних сил України селища Зайцеве на північ від окупованої Горлівки, внаслідок якого «пошкоджені дві господарські будови».

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, заяв про становище на фронті протягом дня наразі не робили.

Про свої втрати обидва угруповання нічого не повідомляли.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань. За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.