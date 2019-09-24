Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 Вересень 2019, Київ 20:23
Новини | Політика

На Донбасі через обстріли бойовиків загинув український військовий – штаб ООС

Повідомляється, що військовослужбовець зазнав поранення, несумісне з життям

Дивитись коментарі

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що у вівторок через обстріл з боку підтримуваних Росією бойовиків в бік позицій Збройних сил України один військовослужбовець зазнав поранення, несумісне з життям.

«Обставини з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України. Командування Об’єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого», – йдеться в повідомленні штабу.

Інші деталі не повідомляються.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

/**/ /**/ /**/ «Книга пам'яті». Ілюстраційне фото
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Спортсмени, які загинули на війні: мали б далі виборювати нагороди, але обрали захист України

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG