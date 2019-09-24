На Донбасі через обстріли бойовиків загинув український військовий – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що у вівторок через обстріл з боку підтримуваних Росією бойовиків в бік позицій Збройних сил України один військовослужбовець зазнав поранення, несумісне з життям.
«Обставини з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України. Командування Об’єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого», – йдеться в повідомленні штабу.
Інші деталі не повідомляються.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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