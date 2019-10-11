Доба на фронті: 25 обстрілів, один загиблий військовий – штаб

Незаконні збройні формування 25 разів обстріляли позиції Збройних сил України протягом доби 10 жовтня, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За даними штабу, бойовики застосовували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 міліметри, озброєння БМП, гранатомети, снайперську та стрілецьку зброю.

Загалом зафіксовано 20 обстрілів в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу Подяного, Авдіївки, Пищевика, Новотроїцького, Павлополя, Мар’їнки та Новоселівки Другої.

В зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», за зведенням, бойовики здійснили п’ять обстрілів: поблизу Кримського, Хутора Вільного, Луганського, Шумів та Катеринівки.

Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув.

З початку доби штаб ООС фіксує два випадки порушення режиму тиші з боку збройних угруповань, втрат серед військових ЗСУ немає.

Бойовики незаконних збройних угруповань «ЛНР» та «ДНР» також заявляли про обстріли окупованих ними територій упродовж дня 10 жовтня.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.