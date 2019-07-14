За добу на фронті двоє військових отримали поранення – штаб

Двоє військовослужбовців Збройних сил України були поранені протягом доби 13 липня, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За підсумками доби, бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами.

Як зазначають у прес-службі штабу, незаконні збройні угруповання обстрілювали позиції українських військових в зоні оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу сіл Широкине, Опитне, Водяне, Новотроїцьке, Верхньоторецьке, Піски та поруч із містом Авдіївка.

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«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні п’ять разів: двічі поблизу Зайцевого – з мінометів калібру 120 міліметрів та станкових протитанкових гранатометів; поряд Новоолександрівки – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету; два рази неподалік Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів та ручних протитанкових гранатометів», – йдеться в зведенні.

Також, додають у штабі, з початку доби 14 липня бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ: під Широкиним, Кримським і Зайцевим.

Бойовики незаконних збройних угруповань, своєю чергою, заявляють про обстріли українськими військовими своїх позицій на окупованих територіях.​

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.