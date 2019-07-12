Поліція Донеччини відкрила кримінальну справу смерть цивільного внаслідок обстрілу

Поліція Донецької області відкрила кримінальне провадження у зв’язку із загибеллю цивільного чоловіка в селі Чермалик.

Кримінальну справу відкрили за статтею «терористичний акт», за фактом злочину правоохоронці почали досудове розслідування.

«Для документування наслідків обстрілу на місце спрямовано слідчо-оперативну групу поліції Волновахи», – йдеться в повідомленні.

Увечері 11 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив про смерть 49-річного мирного жителя в селі Чермалик внаслідок артилерійського обстрілу. Чоловіка госпіталізували, проте згодом він помер від травм, отриманих під час обстрілу.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.