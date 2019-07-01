Прокуратура відкрила провадження через обстріл санітарного авто на Донбасі

За фактом обстрілу бойовиками санітарного автомобіля біля Водяного, внаслідок чого загинули водій та медик і ще один військовий був поранений, прокуратура розпочала Донецької області кримінальне провадження.

«Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області слідчими Головного управління Служби України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що 1 липня близько 10:50 в результаті обстрілу бойовиками протитанковою керованою ракетою був уражений санітарний автомобіль ЗСУ, в результаті обстрілу загинули 48-річна санітарний інструктор та 47-річний старший водій. Крім того, ще один старшина зазнав вогнепального поранення м’яких тканин поперекової ділянки.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вказали у прокуратурі.

Один із ватажків угруповання «ДНР» Едуард Басурін заявив, що його бійці не обстрілювали санітарне авто ЗСУ.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл санітарного автомобіля у Водяному на Донеччині, закликавши «партнерів у Європі та США належним чином відреагувати».

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.