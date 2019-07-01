«Закликаю партнерів відреагувати» – Зеленський про обстріл санітарного авто у Водяному

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл підтримуваними Росією бойовиками санітарного автомобіля у Водяному на Донеччині, в результаті чого двоє військових загинули, зокрема медик, і ще один був поранений.

«Обстріл санітарного автомобіля у Водяному – порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна й підла спроба зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі. Україна завжди діяла і сьогодні діє в рамках міжнародних домовленостей і міжнародного права. Закликаю наших партнерів у Європі та США належним чином відреагувати на дії, що аж ніяк не наближають нас до миру», – написав Зеленський на сторінці у Facebook.

Як випливає з повідомлення, допис президент зробив дорогою до Канади, коли його літак приземлилися на дозаправку.

1 липня на Донбасі, поблизу селища Водяне, під обстріл бойовиків потрапив санітарний автомобіль. Один військовий загинув на місці, двоє інших були поранені. Пізніше стало відомо, що від поранень померла військова – медик Ірина Шевченко.

Обстріл санітарного транспорту є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.