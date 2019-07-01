Обстріл санітарного автомобіля в зоні ООС: військовий медик помер – штаб

Військовий медик, який був поранений внаслідок обстрілу бойовиками з санітарного автомобіля в зоні Операції об’єднаних сил, помер від отриманих травм, повідомляють у штабі ООС.

Раніше 1 липня штаб повідомив про обстріл санітарного автомобіля поблизу селища Водяне. Один військовий загинув на місці, двоє інших отримали поранення.

Як повідомили в штабі, обстріл санітарного транспорту є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права.

За даними штабу ООС, минулої доби бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню. В той час як у збройному угрупованні «ЛНР» заявили про один обстріл з боку ЗСУ.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.