В Україні стартувала інформаційна кампанія до п’ятиріччя звільнення міст Донбасу

1 липня в Києві, на Донеччині та Луганщині починається інформаційна кампанія «Вертаємо своє!» до п’ятиріччя звільнення міст сходу України. Її ініціювали Український інститут національної пам’яті та Українське національне інформагентство «Укрінформ» за підтримки Міністерства з питань інформаційної політики та Міністерства у справах ветеранів.

У рамках кампанії у Києві у вікнах «Укрінформу» відкрилася фотовиставка «Вертаємо своє», у Києві, Сєвєродонецьку, Слов’янську та Дружківці розміщують білборди, в основу яких лягли роботи харківського художника Нікіти Тітова, присвячені подіям на Донбасі.

Читайте також: Звіт «Біла книга» ЗСУ: людські втрати, переозброєння і матеріальні витрати​

3 липня у Києві буде відкрито виставку артефактів «Вертаємо своє!» (Національний музей історії України у Другій світовій війні) та відбудеться прем’єра документального фільму «Маріуполь. Український форпост» (Інформаційно-виставковий центр музею Майдану у будинку профспілок).

Як повідомив директор Національного інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, завдання кампанії – нагадати українцям «про повернення територій, людей і свободи на наші землі силами наших військових, добровольців, волонтерів».

Читайте також: Розведення сил у Станиці Луганській: Зеленський просить «зберігати спокій​»

«Ми згадуємо ці недавні події, щоб вшанувати вибір відданих Україні жінок і чоловіків, бо ж лише там, де пам’ятають загиблих, будуть ті, хто захищає живих», – наголосив В’ятрович.

Ветеран АТО, заступник міністра у справах ветеранів Олександр Терещенко зазначив: повернення двох третин Донбасу під контроль Києва у 2014-2015 році коштувало країні тисячі жертв – загиблих і поранених захисників України. За словами бійця, починаючи з Майдану українські патріоти пишуть «новітню історію України», в якій закарбовано імена оборонців держави.

В ході контрнаступу влітку 2014 року українські війська звільнили низку населених пунктів, зокрема Маріуполь, Краматорськ, Слов’янськ, Миколаївку.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.