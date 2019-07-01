На Донбасі бойовики обстріляли санітарний автомобіль ЗСУ, загинув військовий – штаб

На Донбасі 1 липня бойовики обстріляли санітарний автомобіль ЗСУ. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Близько 10:50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне, російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил. Бойовики поцілили у санітарний автомобіль «Hummer» з ПТКР», – мовиться у повідомленні.

За даними ЗСУ, внаслідок прямого попадання протитанкової ракети один військовий загинув на місці, двоє – отримали поранення. Один з поранених – військовий медик, у критичному стані.

«Командування Об'єднаних сил наголошує, що обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права. Підступний обстріл санітарного автомобіля збоку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються жодних міжнародно-правових норм. Російські бойовики підло б’ють навіть по санітарних автомобілях, обладнаних спеціальним маркуванням Червоного хреста», – заявили у штабі.

За даними штабу ООС, минулої доби бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню. В той час як у збройному угрупованні «ЛНР» заявили про один обстріл з боку ЗСУ.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.