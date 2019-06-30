Бойовики вісім разів порушили «режим тиші» на Донбасі – штаб

Підтримувані Росією бойовики вісім разів порушили «режим тиші» на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

«Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – заявили в штабі.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі околиць Донецька. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 30 червня.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.