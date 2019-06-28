Минулої доби бойовики 34 рази порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 27 червня, бойовики на Донбасі 34 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 та 122 міліметра, мінометів калібру 120 та 82 міліметра. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Протягом доби одного військового поранили, ще двоє отримали бойове травмування. За даними української розвідки, 27 червня поранено трьох бойовиків.

Представники незаконного збройного угруповання «ДНР» заявили про обстріли з боку ЗСУ сьогодні вночі. У «ЛНР» стверджують, що українські військові двічі порушили режим тиші.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.